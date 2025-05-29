ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
ЗМІ: схеми ядерних баз Росії потрапили у відкритий доступ
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
SpaceX провела 9-ий тестовий запуск Starship: усе пішло не за планом
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
«Зараз багато шкіл переназивають ліцеями. Хоча річ не у вивісці»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Трамп озвучив Канаді ціну за приєднання до "Золотого купола"
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Війна. Покровський напрямок

Кулеметники - пріоритет для ворога, але ми працюємо тихо, - військовий

Військовий на позивний Епік розповідає про небезпечну, але дуже потрібну професію кулеметника.

Кулеметники - пріоритет для ворога, але ми працюємо тихо, - військовий

«Намагаємось працювати тихо, але коли вже гучно то робимо дуже гучно», - каже боєць на позивний Епік, мобілізований у 2024 році. Він - кулеметник, а це професія небезпечна, бо в разі штурму він - приорітет для ворога. Тому його побратими весь час підвищують кваліфікацію, їздять на полігон стріляти з РПГ, кидати гранати, і щодня стають кращими бійцями.

Як воно працювати на фронті кулеметником, Епік розповідає у відео в рамках спільного з ОСУВ «Хортиця» спецпроєкту «Війна. Покровський напрямок».

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies