«Намагаємось працювати тихо, але коли вже гучно то робимо дуже гучно», - каже боєць на позивний Епік, мобілізований у 2024 році. Він - кулеметник, а це професія небезпечна, бо в разі штурму він - приорітет для ворога. Тому його побратими весь час підвищують кваліфікацію, їздять на полігон стріляти з РПГ, кидати гранати, і щодня стають кращими бійцями.

Як воно працювати на фронті кулеметником, Епік розповідає у відео в рамках спільного з ОСУВ «Хортиця» спецпроєкту «Війна. Покровський напрямок».