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Веніславський: є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон, “щоб не втрачати молодь”

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки каже, що ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мають мати можливість приїжджати в Україну.

Веніславський: є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон, “щоб не втрачати молодь”
Федір Веніславський
Фото: Анна Стешенко

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд чоловіків за кордон, передає Інтерфакс-Україна. 

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"Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема в нашому комітеті. Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями і в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану", - сказав Веніславський на брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання про те, що молоді люди до 18-ти років виїжджають за кордон і не повертаються.

За його словами, є ідея, щоб до 23-24 років не обмежувати громадян України в пересуванні.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними і не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", - додав він.

Водночас він зазначив, що питання досить сенситивне, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон, але підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

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