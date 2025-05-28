Прикордонник із Закарпаття, який перевозив ухилянтів за кордон, отримав 5 років позбавлення волі

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав інспектора прикордонної служби винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Йому призначено покарання - 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі ДБР встановили, що у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Він особисто зустрічав "ухилянтів" на залізничній станції та перевозив їх у власному автомобілі до прикордонної зони. Далі він переодягався у камуфляж та супроводжував чоловіків у бік прикордонних знаків у напрямку Словаччини.

Суд визнав правоохоронця винним за ч. 2 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Вирок суду вже набрав законної сили.