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Прикордонник із Закарпаття, який перевозив ухилянтів за кордон, отримав 5 років позбавлення волі

Вирок суду вже набрав законної сили. 

Прикордонник із Закарпаття, який перевозив ухилянтів за кордон, отримав 5 років позбавлення волі
Фото: ДБР

Перечинський районний суд Закарпатської області визнав інспектора прикордонної служби винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Йому призначено покарання - 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. 

Слідчі ДБР встановили, що у квітні 2024 року правоохоронець організував незаконне переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Він особисто зустрічав "ухилянтів" на залізничній станції та перевозив їх у власному автомобілі до прикордонної зони. Далі він переодягався у камуфляж та супроводжував чоловіків у бік прикордонних знаків у напрямку Словаччини.

Суд визнав правоохоронця винним за ч. 2 ст. 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене службовою особою з використанням службового становища).

Вирок суду вже набрав законної сили. 

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