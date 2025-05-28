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​Сирський анонсував відкриття Школи інструкторів у ЗСУ

Головком провів нараду щодо підготовки інструкторів за різними напрямами. 

​Сирський анонсував відкриття Школи інструкторів у ЗСУ
Олександр Сирський на нараді
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський провів щомісячну комплексну нараду, присвячену питанням підготовки інструкторів за різними напрямами.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Нарощуємо підготовку інструкторів - професійних та з бойовим досвідом. Найближчим часом почне функціонувати Школа інструкторів, яка дозволить суттєво покращити навченість інструкторського складу та забезпечить підвищення їхньої кваліфікації", - написав Сирський.

Він також розповів про кроки для масштабування підрозділів безпілотних систем. Наразі йде посилення підготовку інструкторів із застосування безпілотників та наземних роботизованих комплексів різних типів, що дозволяє збільшити кількість фахівців для цього напряму.

"Окрему увагу приділили інструкторам із тактичної медицини. Тривалість їхньої підготовки буде суттєво збільшено. Також зросте кількість інструкторів з такмеду - як у навчальних центрах, так і в бойових бригадах. Сьогодні українська армія протистоїть ворогу, який переважає чисельно. Саме тому якість підготовки є одним з вирішальних факторів, який дозволить виконувати головне завдання - знищити противника і зберегти життя українського захисника", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

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