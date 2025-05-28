На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 27 травня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 4 у Покровську, 2 у Нововодяному, 1 у Слов'янську і Зарічному”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 28 травня.

Покровський район. У Покровську поранено 4 людини. У Мирнограді пошкоджено будівлю. У Нововодяному Білозерської громади поранено 2 людини.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 авто і 2 інфраструктурні об'єкти; у Зарічному поранено людину, пошкоджено будинок. У Слов’янську пошкоджено 2 адмінбудівлі і приватні будинки. В Андріївці пошкоджено будинок і авто. У Дружківці пошкоджено депо, котельню, службові приміщення, 4 багатоповерхівки й 2 авто. У Костянтинівці пошкоджено 7 багатоповерхівок, 2 крамниці, адмінбудівлю, автостоянку, лінії електромереж і тепломережу, виробничий цех, 2 склади, 5 тракторів; у Новодмитрівці та Білокузьминівці пошкоджено по 1 будинку. У Довгій Балці Іллінівської громади пошкоджено будинок.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.