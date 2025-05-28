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Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 13 людей

Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 13 людей
обстріли Білозерки (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 13 людей.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Комишани, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Садове, Софіївка, Станіслав, Токарівка, Томарине, Тягинка, Червоний Маяк, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватний автомобіль.

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