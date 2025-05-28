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Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 983 890 військових. 

Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів
Архівне фото
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 983 890 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 983890 (+1050)  
  • танків ‒ 10864 (+4) 
  • бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2)  
  • артилерійських систем – 28355 (+18)  
  • РСЗВ – 1397 (+0) 
  • засоби ППО ‒ 1171 (+0)  
  • літаків  – 372 (+0)  
  • гелікоптерів – 336 (+0)  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65) 
  • крилаті ракети  ‒ 3265 (+0) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 49959 (+52) 
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).

Дані уточнюються.

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