За минулу добу Сили оборони ліквідували 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 983 890 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 983890 (+1050)
- танків ‒ 10864 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2)
- артилерійських систем – 28355 (+18)
- РСЗВ – 1397 (+0)
- засоби ППО ‒ 1171 (+0)
- літаків – 372 (+0)
- гелікоптерів – 336 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 37918 (+65)
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49959 (+52)
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0).
Дані уточнюються.