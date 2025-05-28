У ніч на 28 травня в Бердичеві сталося два випадки підпалу автомобілів, що належать військовослужбовцям.

Про це повідомила Нацполіція Житомирської області.

Зазначається, що рятувальники швидко локалізували пожежі, однак вогонь встиг пошкодити моторні відсіки та зовнішні елементи обох автівок.

Поліцейські встановлюють причетних до підпалів транспортних засобів. Правова кваліфікація подій - ч. 3 ст. 15 (замах на вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України.

Нещодавно СБУ затримала шістьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Наймолодшому із них – 13 років.