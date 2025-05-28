У ніч на 28 травня в Бердичеві сталося два випадки підпалу автомобілів, що належать військовослужбовцям.
Про це повідомила Нацполіція Житомирської області.
Зазначається, що рятувальники швидко локалізували пожежі, однак вогонь встиг пошкодити моторні відсіки та зовнішні елементи обох автівок.
Поліцейські встановлюють причетних до підпалів транспортних засобів. Правова кваліфікація подій - ч. 3 ст. 15 (замах на вчинення кримінального правопорушення) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України.
Нещодавно СБУ затримала шістьох поплічників російських спецслужб, які займалися підпалами авто Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Наймолодшому із них – 13 років.
- Як повідомляли в Центрі протидії дезінформації, російські спецслужби для диверсій проти військових в Україні залучають підлітків та непоінформовану молодь, які шукають підробітку у Телеграмі.
- Станом на 6 лютого правоохоронці встановили 497 осіб, які вчиняли підпали автомобілів військовослужбовців, обʼєктів Укрзалізниці, а також встановлювали саморобні вибухівки, влаштовуючи теракти із посяганням на життя військових і поліцейських.