Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
ППО “Вугледара” вразила 5-тисячний багатофункціональний висотний російський дрон
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Боксер Ломаченко зустрівся з митрополитом УПЦ МП, якому СБУ оголосила підозру
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Подача документів онлайн за 72 години до вильоту і депортація на десятки років. Що чекає на українців, які їдуть на ТОТ
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
Макрон пояснив скандальний "ляпас" від дружини "звичними веселощами"
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
На Кіровоградщині за сприяння Сирського затримали російського “крота” у військовій частині
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
NYT: Рютте нервує через Трампа та Зеленського на саміті НАТО
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ попереджає підлітків про загрози ворожого вербування

Представники Нацполіції та Служби безпеки провели онлайн-урок для школярів. 

СБУ попереджає підлітків про загрози ворожого вербування
Відкритий урок від СБУ
Фото: СБУ

Представники Національної поліції та Служби безпеки провели онлайн-урок для підлітків про загрози вербування ворогом і в черговий раз закликали українську молодь не піддаватися ворожим провокаціям.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Спікер СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що Росія під час літніх шкільних канікул намагатиметься активніше долучати підлітків до терактів і диверсій. 

"Так само, як і ви, російські спеслужбісти сидять в Інстаграмі, Тік-тоці та інших соцмережах і пропонують те, що на перший погляд може здаватися грою", - наголосив він.

Дехтяренко уточнив, що це може бути пропозиція грошової винагороди "за якусь невелику послугу".

"Через соцмережі вас можуть підкупити, залякати або обманути. Пообіцяють гроші, але не заплатять. І, використавши як розхідний матеріал, спробують ліквідувати", - розповів спікер.

Спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс додала, що комп'ютерні ігри також є мережею, через яку російські спецслужби надсилають повідомлення. 

"Це такі нібито невинні завдання: а сфотографуй мені, будь ласка, авто, а сфотографуй, будь ласка, той чи інший об'єкт, та тобі за це нічого не буде – ти ж неповнолітній, кримінальної відповідальності не буде, а ми нікому не розкажемо", - зазначила вона.

"Ми закликаємо не вестися на це, це маніпуляції, аби схилити вас до протиправних дій і завдати шкоди… ворог навіть ліквідовує тих, хто виконує такі завдання", - наголосила спікер Нацполіції.

Раніше СБУ закликала повідомляти про спроби вербування в офіційний чатбот "Спали" ФСБешника".

﻿
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies