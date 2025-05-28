СБУ попереджає підлітків про загрози ворожого вербування

Представники Національної поліції та Служби безпеки провели онлайн-урок для підлітків про загрози вербування ворогом і в черговий раз закликали українську молодь не піддаватися ворожим провокаціям.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Спікер СБУ Артем Дехтяренко зазначив, що Росія під час літніх шкільних канікул намагатиметься активніше долучати підлітків до терактів і диверсій.

"Так само, як і ви, російські спеслужбісти сидять в Інстаграмі, Тік-тоці та інших соцмережах і пропонують те, що на перший погляд може здаватися грою", - наголосив він.

Дехтяренко уточнив, що це може бути пропозиція грошової винагороди "за якусь невелику послугу".

"Через соцмережі вас можуть підкупити, залякати або обманути. Пообіцяють гроші, але не заплатять. І, використавши як розхідний матеріал, спробують ліквідувати", - розповів спікер.

Спікер Національної поліції Юлія Гірдвіліс додала, що комп'ютерні ігри також є мережею, через яку російські спецслужби надсилають повідомлення.

"Це такі нібито невинні завдання: а сфотографуй мені, будь ласка, авто, а сфотографуй, будь ласка, той чи інший об'єкт, та тобі за це нічого не буде – ти ж неповнолітній, кримінальної відповідальності не буде, а ми нікому не розкажемо", - зазначила вона.

"Ми закликаємо не вестися на це, це маніпуляції, аби схилити вас до протиправних дій і завдати шкоди… ворог навіть ліквідовує тих, хто виконує такі завдання", - наголосила спікер Нацполіції.

Раніше СБУ закликала повідомляти про спроби вербування в офіційний чатбот "Спали" ФСБешника".