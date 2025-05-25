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У США заарештували чоловіка за імовірну спробу підпалу посольства в Ізраїлі

Ізраїльська влада депортувала його після того, як у рюкзаку знайшли коктейлі Молотова. 

У США заарештували чоловіка за імовірну спробу підпалу посольства в Ізраїлі
аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку
Фото: EPA/UPG

У аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку заарештували 28-річного Джозефа Ноймаєра, якого підозрюють у спробі підпалу посольства США в Тель-Авіві. 

Як пише ВВС, за даними міністерства юстиції Ізраїлю, затриманий є громадянином США та Німеччини. 

Ноймаєр прибув до Ізраїлю у квітні, а 19 травня попрямував до посольства США в Тель-Авіві з темним рюкзаком. Чоловік плюнув на охоронця посольства, коли той проходив повз. Коли охоронець спробував його затримати, Ноймаєр нібито втік, залишивши після себе рюкзак із трьома коктейлями Молотова.

Пізніше поліція знайшла чоловіка у готелі, де його й заарештували.

За словами офіційних осіб, він опублікував у своєму акаунті в соціальних мережах обіцянку "спалити посольство в Тель-Авіві", погрожував американцям та Дональду Трампу. Також начебто Ноймаєр також погрожував убити Трампа в публікаціях у із іншого акаунта, який, як вважається, пов'язаний з ним.

У неділю Ноймаєра відправили назад до США, де і його заарештували. У разі визнання вини йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

  • У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства. Молода пара виходила з Єврейського музею після відвідування заходу, організованого Американським єврейським комітетом, коли озброєний чоловік відкрив вогонь.
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