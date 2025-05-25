​МЗС закликало партнерів посилити тиск на Росію та зміцнювати обороноздатність України

Російські обстріли вчергове демонструють, що РФ не має наміру припиняти агресивну війну проти України та терор проти цивільних людей.

Міністерство закордонних справ після російських масованих обстрілів закликало партнерів до посилити санкційний тиск на Росію та зміцнювати обороноздатність України.

Про це повідомила прессллужба МЗС.

"У ніч проти 24 травня російські окупаційні сили завдали удару по Україні із застосуванням 264-х засобів повітряного нападу… У ніч на 25 травня противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу… Внаслідок цих терористичних атак загинули десятки мирних громадян, понад 100 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що ці "варварські обстріли" є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, воєнними злочинами та злочинами проти людяності.

"Російські напади вчергове демонструють, що Російська Федерація не має наміру припиняти агресивну війну проти України та терор проти цивільних людей. Особливо цинічним є те, що атака відбулася на тлі активних мирних зусиль України та міжнародних партнерів, закликів до встановлення повного та безумовного режиму припинення вогню. Російська Федерація демонструє повну зневагу до міжнародних мирних ініціатив та продовжує посилювати терор замість конструктивного діалогу", - наголосили в МЗС.

Дипломати закликали партнерів до посилення тиску на Росію та зміцнення України, зокрема - надання додаткових протиповітряних спроможностей, систем Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших, боєприпасів до них.