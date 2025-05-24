Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження

Президент США запросив американців у всій країні до участі у заході на честь 250-річчя армії країни.

Президент США Дональд Трамп підтвердив план про проведення 14 червня у Вашингтоні параду на честь 250-річчя армії США ‒ у день його день народження.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише Укрінформ.

“Два з половиною століття наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і вмирали, щоб зберегти нашу свободу, і тепер ми вшановуємо їх чудовим парадом, гідним їхньої служби і самопожертви”, – зазначив Трамп.

Він запросив американців у всій країні до участі у заході.

На початку травня стало відомо, що плани армії США щодо можливого військового параду на день народження президента Дональда Трампа в червні з нагоди 250-ї річниці створення армії США передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, сім оркестрів та, можливо, кілька тисяч цивільних осіб.

Річниця армії – 14 червня ‒ збігається з 79-м днем народження Трампа.