У Мозамбіку обстріляли російське судно "Атлантида"

Уряд Мозамбіку розпочав розслідування щодо нападу на російське океанографічне судно Atlântida в морі біля Кабо-Делгаду на півночі країни.

Про це повідомляє мозамбікський новинний портал Club of Mozambique.

Йдеться про ймовірну атаку на російське судно, яку підтвердило 16 травня офіційне джерело в посольстві Росії в Мапуту. За словами джерела, 62-метрове судно, яке виконувало морські наукові дослідження, поверталося до порту Мапуту приблизно о 15:00 за місцевим часом 10 травня.

Речник уряду ІносенсіО Імпісса заявив, що російське судно зазнало обстрілу, коли поверталося до порту Мапуту. Напад здійснили два невстановлені судна біля острова Тамбузі, в архіпелазі Квірімбас. Посольство РФ у Мапуту підтвердило інцидент 16 травня.

Судно зупинилося в Мапуту, а згодом вирушило до ПАР. Офіційного звернення від російської сторони не надходило, але Мозамбік уже проводить розслідування і наголошує на безпеці у територіальних водах.

Місцеві джерела пов’язують атаку з діяльністю бойовиків. Якщо цей зв’язок підтвердиться, напад стане першим такого типу в регіоні.