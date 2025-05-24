Суд тимчасово заблокував заборону Гарварду приймати іноземних студентів

7 тисяч власників навчальних віз поки можуть видихнути.

Бостонський федеральний суд призупинив дію розпорядження адміністрації Дональда Трампа, відповідно до якого Гарвардському університету заборонялося мати справу з іноземними студентами.

Як пише Reuters, найвідоміший навчальний заклад Америки оскаржив рішення, яке вважає "антиконституційним", у судовому порядку. На час розгляду справи служителі Феміди постановили тимчасово заблокувати будь-які зміни до правил прийому студентів з-за кордону.

Черговий крок Білого дому у публічній війні з Гарвардом загрожує не лише майбутнім абітурієнтам, але й чинним студентам, які мають американські візи для навчання: їх можуть змусити перевестися до інших університетів під загрозою депортації. У судовому позові виш вказав, що такі дискримінаційні заходи стосуватимуться понад 7 тисяч студентів.