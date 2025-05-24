Ердоган звинуватив ЛГБТ+ у падінні народжуваності в Туреччині

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган під час виступу на Міжнародному форумі сім'ї у Стамбулі поскаржився на критично низький рівень народжуваності у країні під його керівництвом.

Як пише "Європейська правда", президент заявив про "велику небезпеку" через те, що в середньому турецькі жінки народжують по 1,48 дитини, в той час як "критичний поріг" становить 2,1. Ердоган стверджує, що його уряд має на меті, щоб у кожній турецькій родині було щонайменше троє дітей.

Провину за падіння народжуваності Ердоган поклав на ЛГБТ+-спільноту, переконання якої нібито "перетворилися на форму фашизму та гноблення" і "загрожують національній безпеці", а боротьба з ними стала "відстоюванням людської гідності та честі".

Президент оголосив у Туреччині "десятиліття сім'ї" з метою упродовж 2026-2035 років виправити ситуацію.