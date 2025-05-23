Західні лідери бачать Ватикан місцем для переговорів України та Росії, але Кремль наполягає на Туреччині, - Bloomberg

РФ очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

Лідери США та Європи розглядають Ватикан місцем для мирних переговорів України та Росії. Однак, Москва наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, російські чиновники не планують їхати до Ватикану чи ще кудись ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися у Стамбулі минулого тижня. Кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

Речник Владіміра Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Тим не менш, як зазначає видання, європейські чиновники кажуть, що тривають обговорення ролі Ватикану як потенційного господаря або посередника переговорів, які можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь. Офіційні особи США також підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів.

Політичний консультант, тісно пов'язаний з Кремлем Сергій Марков заявив, що Путін не поїде до Італії - країни-члена НАТО, "через проблеми безпеки", бо Росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.

Зазначимо, що Італія є підписантом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.

16 травня Папа Лев XIV запропонував Ватикан для переговорів між Україною і РФ. Пізніше італійський уряд на своєму офіційному порталі підтвердив, Ватикан готовий бути переговорним майданчиком для урегулювання російсько-української війни.

Президент Фінляндії Александер Стубб припустив, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні відбудуться у Ватикані наступного тижня.

Переговори в Стамбулі