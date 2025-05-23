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Західні лідери бачать Ватикан місцем для переговорів України та Росії, але Кремль наполягає на Туреччині, - Bloomberg

РФ очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

Західні лідери бачать Ватикан місцем для переговорів України та Росії, але Кремль наполягає на Туреччині, - Bloomberg
Ватикан у день виборів нового Папи Римського (архівне фото)
Фото: vaticannews

Лідери США та Європи розглядають Ватикан місцем для мирних переговорів України та Росії. Однак, Москва наполягає на Стамбулі та звинувачує Україну у затягуванні мирного процесу.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, російські чиновники не планують їхати до Ватикану чи ще кудись ще для переговорів, і натомість вони зосереджені на переговорах технічного рівня, які розпочалися у Стамбулі минулого тижня. Кремль очікує, що ці переговори відновляться також у Стамбулі.

Речник Владіміра Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Тим не менш, як зазначає видання, європейські чиновники кажуть, що тривають обговорення ролі Ватикану як потенційного господаря або посередника переговорів, які можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь. Офіційні особи США також підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів.

Політичний консультант, тісно пов'язаний з Кремлем Сергій Марков заявив, що Путін не поїде до Італії - країни-члена НАТО, "через проблеми безпеки", бо Росія не вважає Ватикан нейтральним у конфлікті.

Зазначимо, що Італія є підписантом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини в Україні.

Переговори в Стамбулі 

  • 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.
  • Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".
  • Перед тим, які сідати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії. Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.
  • Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.
  • Нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.
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