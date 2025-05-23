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Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік

Але реалізований він буде лише через 15 років.

Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Парламент Данії
Фото: EPA/UPG

Парламент Данії ухвалив закон, відповідно до якого пенсійний вік у країні має сягнути позначки у 70 років - це найвищий показник серед усіх держав Європи.

Як пише BBC, з 2006 року час виходу на пенсію у Данії прив'язаний до показник середньої тривалості життя. При цьому застосовується принцип фіксованого автоматичного підвищення: зараз пенсійний вік складає 67 років, проте у 2030-ому він зросте до 68, а у 2035-ому - до 69. 

Прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен планує відмовитися від такого графіку і переглядати песнійний вік у "ручному режимі".  

Закон щодо планки у 70 років буде поширюватися лише на тих людей, які народилися після 31 грудня 1970 року. Таким чином за новими правилами виходити на пенсію будуть аж у 2040 році.

 

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