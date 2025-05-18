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До 26 пакету допомоги Україні від Данії увійдуть артснаряди та боєприпаси

Також виділяють гроші на матеріальне забезпечення для Повітряних сил.

До 26 пакету допомоги Україні від Данії увійдуть артснаряди та боєприпаси
Прапор Данії
Фото: radatv

До 26 пакету військової допомоги Україні від Данії увійдуть артилерійські снаряди та боєприпаси.

Про це йдеться у дописі Міноборони країни на платформі Х та у повідомлені видання Visegrad24.

"Пакет включає: забезпечення України новими артилерійськими знаряддями та артилерійськими боєприпасами", – зазначено у повідомленні. 

Крім того, виділяють кошти на матеріальне забезпечення для Повітряних сил України. 

За даними видання Visegrad24, йдеться про допомогу на суму $600 млн. Там пишуть, що наша держава отримає нові самохідні гаубиці, артилерійські боєприпаси та обладнання для Повітряних сил України.

Загалом Данія надала Україні допомоги на понад 4 мільярди датських крон (близько 3,8 млрд доларів).

  • Раніше президент Зеленський анонсував, що Данія готує новий пакет військової допомоги Україні.
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