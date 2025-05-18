До 26 пакету допомоги Україні від Данії увійдуть артснаряди та боєприпаси

Також виділяють гроші на матеріальне забезпечення для Повітряних сил.

До 26 пакету військової допомоги Україні від Данії увійдуть артилерійські снаряди та боєприпаси.

Про це йдеться у дописі Міноборони країни на платформі Х та у повідомлені видання Visegrad24.

"Пакет включає: забезпечення України новими артилерійськими знаряддями та артилерійськими боєприпасами", – зазначено у повідомленні.

Крім того, виділяють кошти на матеріальне забезпечення для Повітряних сил України.

Regeringen har orienteret kredsen af partier bag Ukrainefonden om donationspakke XXVI, som bl.a. sikrer nye artilleripjecer og artilleriammunition til Ukraine. Derudover afsættes der midler til materiel til Ukraines luftvåben. I alt doneres der for mere end 4 mia. kroner. pic.twitter.com/tbgSMo3lZ2 — Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) May 18, 2025

За даними видання Visegrad24, йдеться про допомогу на суму $600 млн. Там пишуть, що наша держава отримає нові самохідні гаубиці, артилерійські боєприпаси та обладнання для Повітряних сил України.

Загалом Данія надала Україні допомоги на понад 4 мільярди датських крон (близько 3,8 млрд доларів).