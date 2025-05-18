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В Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера

26-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Лутон.

В Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера
Поліція Лондона, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Британська поліція заявила про затримання другого підозрюваного у справі про підпал майна прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Про це пише Reuters.

26-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей, і перерахувала ті самі інциденти, в яких були задіяні об'єкти, пов'язані зі Стармером.
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