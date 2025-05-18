В Британії затримали другого підозрюваного у справі про підпал майна прем’єра Стармера

Британська поліція заявила про затримання другого підозрюваного у справі про підпал майна прем'єр-міністра Кіра Стармера.
Про це пише Reuters.
26-річного чоловіка заарештували в лондонському аеропорту Лутон за підозрою у змові з метою вчинення підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей, і перерахувала ті самі інциденти, в яких були задіяні об'єкти, пов'язані зі Стармером.
- Напередодні поліція Лондона затримала 21-річного українця Романа Лавриновича, який у п'ятницю постав перед судом за звинуваченнями у підпалі з наміром заподіяти шкоду життю людей.
- Маєток у північному Лондоні, який належить прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, став ціллю для ймовірного терористичного нападу із застосуванням вогняної бомби.