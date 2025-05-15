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Поліція пред'явила звинувачення українцю через пожежі, пов'язані з Кіром Стармером

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів.

Поліція пред'явила звинувачення українцю через пожежі, пов'язані з Кіром Стармером
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

21-річному чоловіку пред'явили звинувачення після пожеж у двох будинках та автомобілі, пов'язаних з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію Лондона.

“Роману Лавриновичу, громадянину України, у четвер було пред'явлено звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка заарештували на південному сході Лондона рано вранці у вівторок. Тепер він має з'явитися до Вестмінстерського магістратського суду в п'ятницю.

Звинувачення стосуються трьох інцидентів, що сталися протягом чотирьох днів: 

  • пожежа автомобіля в Кентіш-Тауні, на півночі Лондона
  • пожежа в приватному будинку прем'єр-міністра на тій самій вулиці 
  • пожежа за адресою, за якою Стармер раніше проживав на північному заході Лондона.

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  • Маєток у північному Лондоні, який належить прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, став ціллю для ймовірного терористичного нападу із застосуванням вогняної бомби.
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