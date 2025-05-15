Канцлер Німеччини: якщо буде можливо юридично, заморожені російські активи конфіскують

Німеччина та її союзники вдадуться до конфіскації заморожених російських активів, якщо це буде юридично можливо.
Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає Reuters.
«Можливість арешту російських активів зараз вивчається. Якщо існує правовий шлях для мобілізації цих коштів на надійній основі — ми це зробимо», – сказав Мерц.
За його словами, також тривають обговорення щодо нових санкцій проти Росії, зокрема, в енергетичному і банківському секторах, а також щодо обмежень проти окремих осіб.
- Цього місяця Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA (European Reconstruction Assistance) кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів центробанку Росії.
- Як відомо, програма ERA передбачає до 50 мільярдів євро допомоги Україні від ЄС на період 2024–2027 років. Частина фінансування надходить із прибутків, отриманих від заморожених російських активів у ЄС.
- У квітні Іспанія пропонувала створити новий оборонний фонд для надання безповоротних грантів на зміцнення європейської оборони та надання підтримки Україні за рахунок заморожених активів російського центробанку.