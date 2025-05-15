Канцлер Німеччини: якщо буде можливо юридично, заморожені російські активи конфіскують

Німеччина та її союзники вдадуться до конфіскації заморожених російських активів, якщо це буде юридично можливо.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає Reuters.

«Можливість арешту російських активів зараз вивчається. Якщо існує правовий шлях для мобілізації цих коштів на надійній основі — ми це зробимо», – сказав Мерц.

За його словами, також тривають обговорення щодо нових санкцій проти Росії, зокрема, в енергетичному і банківському секторах, а також щодо обмежень проти окремих осіб.