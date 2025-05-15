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У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2 бала

Поштовхи відчули в кількох провінціях.

У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2 бала
землетрус
Фото: inform.kz

У вівторок, 15 травня, в районі Кулу провінції Конья (Туреччина) стався землетрус магнітудою 5,2 бала. 

Про це повідомляє Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD), передає TRT Haber.

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Згідно з інформацією AFAD, поштовхи були зафіксовані о 15:46 за місцевим часом на глибині 18,73 км. Землетрус відчувався також у сусідніх провінціях, зокрема, в Анкарі.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив, що на цей момент не зафіксовано жодних негативних наслідків:

  • Глава держави вже зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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