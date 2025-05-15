Зеленський назвав рівень російської делегації у Туреччині "бутафорським"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рівень делегації, яку РФ відправила до Туреччини на перемовини, є "бутафорським".
"Із того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський (рівень делегації-ред.). Подумаємо, що будемо робити...Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Я думаю, у нас буде кількагодин для важливої розмови. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати, бо всім відомо, хто у Росії приймає рішення", – заявив він під час спілкування із журналістами на летовищі.
Разом із главою держави у Туреччині перебувають представники МЗС, розвідки, Офісу президента та військові.
Він подякував президенту Туреччини Ердогану за організацію зустрічі та можливість прямих перемовин і сказав, що візит розпочнеться із зустрічі із представниками Туреччини, також українська делегація контактує з американською стороною.
- Сьогодні, 15 травня, Україна і Росія мали провести перемовини у Туреччині. Це – перші очні двосторонні контакти з весни 2022 року. Тоді перемовний процес зупинився саме в Туреччині, і Росія зараз намагається представити нові зустрічі саме як продовження попередніх.
- До російської делегації під головуванням путінського помічника Володимира Мединського увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Путін, який ініціював переговори і якого у Туреччині чекатиме український президент Володимир Зеленський, вочевидь, не поїде.
- Про проведення зустрічі було відомо ще з 11 травня. Днем раніше, 10 числа, лідери країн "коаліції охочих" – французький президент Еммануель Макрон, німецький канцлер Фрідріх Мерц, польський прем'єр-міністр Дональд Туск і британський прем'єр-міністр Кір Стармер висунули Росії вимогу: з 12 травня, понеділка, повністю припинити вогонь, або ж отримати нові санкції.
- Замість того, аби одразу погодитися або відмовити, російський керманич Путін серед ночі озвучив пропозицію відновити перемовини Росії і України. Він сам назвав дату й місце – 15 травня, Туреччина.
- Українська позиція полягала в тому, що спочатку – припинення вогню, а вже потім – зустріч. Це підтримали і європейці. Але не Трамп, який опублікував допис з вимогою до України негайно погодитися на зустріч із Росією.
- Відповідь не забарилася: того ж вечора Володимир Зеленський оголосив, що 15 числа буде чекати в Туреччині особисто на Володимира Путіна. Кремль уникав відповіді, чи він поїде.