Зеленський назвав рівень російської делегації у Туреччині "бутафорським"

Він не впевнений, чи є у російської делегації мандат для прийняття рішень.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рівень делегації, яку РФ відправила до Туреччини на перемовини, є "бутафорським".

"Із того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський (рівень делегації-ред.). Подумаємо, що будемо робити...Подальші кроки вирішимо після зустрічі з Ердоганом. Я думаю, у нас буде кількагодин для важливої розмови. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі приймати, бо всім відомо, хто у Росії приймає рішення", – заявив він під час спілкування із журналістами на летовищі.

Разом із главою держави у Туреччині перебувають представники МЗС, розвідки, Офісу президента та військові.

Він подякував президенту Туреччини Ердогану за організацію зустрічі та можливість прямих перемовин і сказав, що візит розпочнеться із зустрічі із представниками Туреччини, також українська делегація контактує з американською стороною.