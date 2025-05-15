Яхту британського технологічного магната Майка Лінча на Сицилії перекинув сильний вітер, ‒ звіт

Вітер зі швидкістю понад 148 км/год сильно вдарив по судну, спричинивши його затоплення протягом кількох секунд.

Розкішна суперяхта, яка затонула біля узбережжя Сицилії, внаслідок чого загинув технологічний підприємець Майк Лінч разом із шістьма іншими людьми, перекинулася через “екстремальний вітер”, пише BBC.

Відділ розслідування морських аварій Великої Британії (MAIB), який очолював міжнародне розслідування, повідомив, що вітер зі швидкістю понад 148 км/год сильно вдарив по судну, спричинивши його затоплення протягом кількох секунд.

Bayesian затонув поблизу міста Портічелло 19 серпня минулого року під час негоди, повідомлялося про водяні смерчі.З 22 осіб на борту загинули семеро, включно з 59-річним Лінчом та його 18-річною донькою Ханною. Слідчі кажуть, що яхту перекинуло на кут 90 градусів протягом 15 секунд о 04:06 ранку за місцевим часом, внаслідок чого люди, меблі та незакріплені предмети впали на палубу.

“Не було жодних ознак затоплення всередині яхти Bayesian, доки вода не перейшла через правий борт і за лічені секунди не потрапила у внутрішні простори вниз по сходових клітках”, – йдеться у звіті.

Головний інспектор MAIB з морських аварій Ендрю Молл заявив, що ситуація стала “невиправною”, як тільки яхта нахилилася на понад 70 градусів.

Згідно з звітом, Bayesian також був “уразливий” для слабкіших вітрів, а швидкість вітру могла його перекинути. Власник та екіпаж яхти не знали про це, оскільки інформація не була включена до бортової книги про стійкість.

MAIB розслідує інцидент, оскільки судно було зареєстровано у Великій Британії. Дата публікації остаточного звіту поки що не встановлена. Відомо, що звіт базується на “обмеженій кількості перевірених доказів”, оскільки кримінальне розслідування італійської влади обмежило доступ до затонулого судна.

Слідчі кажуть, що яхта підпливла до місця, де вона затонула попереднього дня, щоб “сховатися” від прогнозованих гроз. Вітрила на той момент були згорнуті. З посиленням шторму кілька членів екіпажу працювали, реагуючи на зміни. Матрос вийшов на палубу, щоб закрити вікна яхти.

Операцію з підйому 56-метрового судна з дна моря припинили на вихідних після того, як під час роботи на затонулій яхті загинув водолаз. Роботи мають відновитись у четвер.