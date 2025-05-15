Прем'єр Канади розкритикував Британію за ставлення до Трампа

Очільник канадського уряду Марк Карні висловив критику на адресу свого британського колеги Кіра Стармера через запрошення Дональда Трампа здійснити другий державний візит до Сполученого Королівства.

Як пише BBC, Карні заявив, що канадці були "не вражені" діями Лондона в той момент, коли господар Білого дому активно просував ідею перетворення Канади на "51-ий штат".

Прем'єр стверджує, що "це був жест, який викликає питання, коли ми мали очевидну загрозу для суверенітету". Карні додав, що "залишає дипломатію на розсуд британського уряду".

Канада готується наприкінці місяця прийняти короля Чарльза ІІІ та королеву Каміллу, які здійснять монарший візит до країни. Глава держави на відкритті парламенту виголосить тронну промову, що зазвичай робить його офіційний представник у Канаді - генерал-губернатор.

Це буде лише третій випадок в історії країни, коли до законодавчого органу звернеться особисто суверен. Останній раз це траплялося у 1977 році, коли тронну промову зачитувала Єлизавета ІІ.