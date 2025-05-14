Марк Карні презентував оновлений кабінет міністрів

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив склад свого уряду, який був переформатований під потребу протистояти торговельній війні зі США та зазіханням Вашингтона на канадську незалежність.

Як пише BBC, Домінік ЛеБлан, який у попередньому кабінеті відповідав за міжнародну торгівлю, тепер зосередиться виключно на економічних відносинах зі Сполученими Штатами. Натомість його колишню посаду обійме Маніндер Сінду з округу Торонто.

Аніта Ананд стане міністеркою закордонних справ замість Мелані Жолі. Ексочільниця МЗС натомість візьме на себе роль відповідальної за канадську сферу виробництва.

Безпекою кордонів опікуватиметься Ґері Анандасангарі, який перебере повноваження у Девіда МакГінті - той буде головою міністерства оборони.

Карні, як і його попередник Джастін Трюдо, дотримався принципу гендерної рівності у своєму уряді.