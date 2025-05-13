Іспанія перевіряє кібервразливості під час розслідування блекауту у квітні

Іспанія вимагає від малих електрогенераторів інформації про їхній кіберзахист. Слідчі, які розслідують відключення електроенергії у квітні, прагнуть визначити, чи були вони слабкою ланкою, використаною зловмисниками для відключення електроенергії країни.

Про це пише Financial Times.

Урядовці “заклопотані” надійністю кіберзахисту на малих та середніх електростанціях, зокрема, на сонячних та вітряних електростанціях, які набули поширення після того, як Іспанія стала світовим лідером в галузі відновлюваних джерел енергії.

Іспанія ще не визначила причину краху іберійської енергосистеми 28 квітня і не виключає кібератаку. “На сьогодні ми не виключаємо жодних можливостей. Все залишається на столі”, ‒ заявили у міністерстві енергетики та довкілля Іспанії.

Окремо суддя Національного верховного суду Іспанії розпочав розслідування, щоб з'ясувати, чи була за цим кібератака. Іспанський мережевий оператор Red Eléctrica зазначив наступного дня після відключення, що немає жодних доказів кібератаки на його власні об'єкти, але з того часу не давав жодних коментарів.

Уряд минулого тижня заявив, що торік Іспанія зазнала 100 000 кібератак у всіх секторах, причому 70% з них були спрямовані на компанії або інші організації. Міністри заявили про інвестиції в розмірі 1,1 млрд євро для зміцнення кібербезпеки.

Бум відновлюваної енергетики в Іспанії поклав край традиційній моделі країни, за якої виробництво електроенергії було зосереджено на кількох великих, жорстко регульованих електростанціях на викопному паливі або атомних електростанціях.

Натомість Іспанія перейшла на систему з тисяч менших генераторів, що створило більше цілей для хакерів, які хочуть сіяти хаос, впроваджуючи шкідливе програмне забезпечення або порушуючи потоки електроенергії. Потенційні точки входу в систему, всі підключені до Інтернету, включають пристрої з вбудованим програмним забезпеченням, які перетворюють електроенергію на безпечний струм, та канали зв'язку між генеруючими блоками та центрами управління.