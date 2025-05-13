Прем’єр Грузії пропонує США почати відносини "з чистого аркушу"

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звернувся з відкритим листом до президента і віцепрезидента США Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

Текст він опублікував у фейсбуці, повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

У листі Кобахідзе зазначає, що кілька тижнів тому вже писав до Білого дому про бажання розпочати відносини з новою адміністрацією США "з чистого аркуша", проте не отримав відповіді.

Прем’єр вказує на те, що, на його думку, між адміністрацією Трампа та урядом "Грузинської мрії" існують "спільні цінності". Серед них він назвав у тому числі схожість позицій щодо війни Росії проти України і так званої "пропаганди ЛГБТ".

Кобахідзе висловив подив щодо того, що адміністрація Трампа досі не зняла запроваджені адміністрацією Джо Байдена санкції з грузинських політиків і чиновників. На його думку, санкції були введені за те, що грузинська влада "запобігла спробі революції, нібито організованої на гроші агентства USAID".

Реакції представників адміністрації США на лист Кобахідзе поки не було.