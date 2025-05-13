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Прем’єр Грузії пропонує США почати відносини "з чистого аркушу"

Іраклій Кобахідзе написав відкритого листа Трампу та Венсу. 

Прем’єр Грузії пропонує США почати відносини "з чистого аркушу"
Іраклій Кобахідзе
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звернувся з відкритим листом до президента і віцепрезидента США Дональда Трампа і Джей Ді Венса

Текст він опублікував у фейсбуці, повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

У листі Кобахідзе зазначає, що кілька тижнів тому вже писав до Білого дому про бажання розпочати відносини з новою адміністрацією США "з чистого аркуша", проте не отримав відповіді. 

Прем’єр вказує на те, що, на його думку, між адміністрацією Трампа та урядом "Грузинської мрії" існують "спільні цінності". Серед них він назвав у тому числі схожість позицій щодо війни Росії проти України і так званої "пропаганди ЛГБТ".

Кобахідзе висловив подив щодо того, що адміністрація Трампа досі не зняла запроваджені адміністрацією Джо Байдена санкції з грузинських політиків і чиновників. На його думку, санкції були введені за те, що грузинська влада "запобігла спробі революції, нібито організованої на гроші агентства USAID".

Реакції представників адміністрації США на лист Кобахідзе поки не було.

  • Санкції щодо грузинської влади були запроваджені у зв’язку з придушенням протестів, що почалися минулого року після парламентських виборів, на яких знову перемогла "Грузинська мрія". 
  • США також запровадили візові обмеження до грузинських політиків, зокрема, до міністрів, членів парламенту, правоохоронців та силовиків.
  • Опозиція вважає вибори сфальшованими.
  • Попередня адміністрація США заявила також про призупинення стратегічного партнерства з Грузією, звинувативши владу країни у відході від демократичних принципів. 
  • Адміністрація Трампа на даний момент не ухвалювала нових рішень щодо Тбілісі. 
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