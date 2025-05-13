Рада підтримала за основу зміни у Бюджетний кодекс для реалізації угоди зі США про копалини

Сьогодні, 13 травня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди зі США про копалини.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” у першому читанні – 286 депутатів. Він зазначив, що друге читання очікується на початку червня.

Раніше сьогодні голова профільного комітету Роксолана Підласа повідомила, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Вона зазначила, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій,

ліцензій, видачі нових спецдозволів на користування надрами,

спецдозволів на користування надрами, реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.

Голова Комітету повідомила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Вона зазначила, що порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу).