Рада підтримала за основу зміни у Бюджетний кодекс для реалізації угоди зі США про копалини

Сьогодні, 13 травня, Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт 13256 щодо змін у Бюджетний кодекс для реалізації Угоди зі США про копалини.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, “за” у першому читанні – 286 депутатів. Він зазначив, що друге читання очікується на початку червня.
Раніше сьогодні голова профільного комітету Роксолана Підласа повідомила, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
Вона зазначила, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій,
- видачі нових спецдозволів на користування надрами,
- реалізації державної частини продукції по нових угодах про розподіл продукції.
Голова Комітету повідомила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Вона зазначила, що порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років (принаймні, якби Угода була підписана в 2019 році, то саме така сума надійшла би до Фонду як внесок України до цього часу).