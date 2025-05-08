Парламент ратифікував угоду зі США. Але нардепи переписали текст

Рішенню передували палкі дискусії. Депутати «Європейської солідарності» та «Батьківщини» вимагали включити у фінальний текст законопроєкту про ратифікацію нові пункти та чітко зафіксувати, що парламентарі не отримали тексти двох наступних угод про приватне партнерство та статут фонду, хоча в рамковій угоді договори про приватне партнерство та статут згадуються неодноразово.

Перша спроба розгляду в комітеті та сварки депутатів

30 квітня у Вашингтоні перша віцепрем'єрка та очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна — США. Про суть якої LB.ua докладно писав.

Фото: EPA/UPG Підписання Угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови українською віцепрем'єркою Юліє Свириденко і міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні, 30 квітня 2025 року.

Вже 2 травня уряд подав до Верховної Ради два проєкти законів. Перший — законопроєкт про ратифікацію Угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Текст проєкту — короткий, з одним пунктом про сам факт того, що Рада ратифікує угоду.

Також уряд подав проєкт про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди.

Ці бюджетні зміни передбачатимуть, що частина зборів від майбутніх рентних платежів та ліцензій на користування надрами будуть накопичуватися у спеціальному фонді держбюджету. А потім перераховуватимуть в українську частину інвестиційного фонду. Американська ж частина фонду буде наповнюватися живими грошима або заліком військової допомоги Україні.

За процедурою, 6 травня Комітет ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розглянув текст проєкту закону про ратифікацію та навіть рекомендував ухвалити його.

Без палких дискусій нардепів не обійшлося. За суперечками парламентарів онлайн в зумі спостерігали керівники Мінекономіки, МЗС та нова повірена у справах США Джулі Девіс.

Основні претензії озвучували представники опозиції. Так, членкиня комітету Ірина Геращенко («Європейська солідарність») обурювалася, що депутатів примушують голосувати за кота в мішку. Бо уряд надав нардепам лише першу рамкову угоду на 12 сторінок про створення фонду. А ще дві окремі угоди — про обмежене партнерство та статут фонду (про них є згадки в рамковому тексті) — парламентарі не бачили.

Фото: Новинарня Ірина Геращенко

Геращенко наполягала на тому, що Верховна Рада не може голосувати за ратифікацію угоди без надання нардепам угод про партнерство та деталізацією роботи фонду України та США.

Своєю чергою, у фракції «Батьківщина» також були зауваження до тексту проєкту про ратифікацію. Так, перший заступник голови комітету Григорій Немиря (віцепрем’єр з європейської інтеграції 2007-2010 роках) запропонував додатковий пункт про те, що на час ратифікації нардепам не надали додаткових документів щодо створення та діяльності фонду. Втім, його пропозицію відхилили.

Нардепи переписали текст проєкту про ратифікацію

Президент Володимир Зеленський заявив, що нардепів, які не проголосують за ратифікацію, варто позбавляти американських віз. Але у фракціях Тимошенко та Порошенка наполягали, що голосувати за угоду без вищезазначених пунктів неможливо.

Тому вже 7 травня о 09.00 комітет знову зібрався онлайн, аби переглянути текст. І врешті перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко разом з главою МЗС Андрієм Сибігою повідомили, що уночі депутати та урядовці досягли компромісу і до тексту включать по суті «страхувальні» для самих нардепів пункти, аби зафіксувати факт голосування лише за першу угоду.

Фото: Юлія Свириденко/facebook Юлія Свириденко

Зокрема, преамбулу доповнили наступними пунктами:

— ВР констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Верховна Рада України не отримала текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою;

— ВР зазначає, що ратифікація Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди;

— ВР заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між урядом України та урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правових зобов’язань для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку;

Історична ратифікація в Раді конституційною більшістю

8 травня спікер Руслан Стефанчук, вітаючи нардепів у сесійній залі, назвав цей день історичним. В окремій ложі була присутня нова повірена у справах США Джулі Девіс.

Фото: Анна Стешенко

Далі за процедурою розгляду питання слово взяла Юлія Свириденко.

«Наші надра, промисловість, інфраструктуру. Ключовий принцип управління 50/50 — це рівноправні відносини між США та Україною. В угоді немає згадок про борги, лише про нові інвестиції. І дуже важливо, що інвестування буде відбуватися виключно в проєкти на території України», — розповіла вона.

Фото: Анна Стешенко Голова міжнародного комітету Ради Олександр Мережко

Наступним слово взяв голова міжнародного комітету Ради Олександр Мережко («Слуга народу»), який додав, що після консультацій між фракціями до угоди, окрім вищезазначених техніко-юридичних правок, додали наступне положення: «Угода діє на всій території України в межах її міжнародного визнаного державного кордону включно з територіальним морем».

Далі нардепи перейшли до обговорення питання. Від «Слуги народу» виступив голова фракції Давид Арахамія.

Фото: Анна Стешенко Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він підкреслив, що багато людей дивляться на цю угоду надто вузько. «Кажуть, що це про корисні копалини… Але це набагато ширша угода. Це угода про технології, яких в нас немає. Це угода про освітні технології, яких в нас теж немає. Це угода про великі американські компанії, які можуть заходити і створювати екосистему в нашій країні… Можна спрогнозувати, як мінімум, декілька десятків тисяч нових робочих місць, які створюються завдяки цьому партнеру», — стверджував він.

Фото: Анна Стешенко

Цікавою виявилася позиція двох груп — уламків проросійської ОПЗЖ. Обоє її палко підтримали, назвавши «шляхом до миру».

Традиційно емоційно виступив голова фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко. Він обурювався відсутністю в сесійній залі під час ратифікації президента України Володимира Зеленського.

«На ратифікацію винесено документ не з високими державними візіями, а продукт п'яти-шести знаменитих менеджерів, яких ніхто не знає… І нам не пояснили, що ми взагалі підписали», — заявив Порошенко.

При цьому він закликав включити до законопроєкту про ратифікацію угоди текст Кримської декларації Майкла Помпео про невизнання анексії Криму від 2018 року. Хоча на цьому етапі розгляду проєкту внесення правок було неможливим. При цьому він тримав в руках табличку з текстом цієї декларації — але догори ногами, на що нардепи в залі відреагували усмішками.

Фото: Анна Стешенко Володимир Цабаль «Голос»

Володимир Цабаль («Голос») нагадав, що за більш як 30 років незалежності Україна жодного разу не мала більше 10 млрд прямих іноземних інвестицій на рік.

«На фоні багатьох східноєвропейських країн це дуже мала цифра. При тому, що ми значно більша економіка. Цей фонд зі Штатами відкриває двері для іноземних інвесторів, щоб зайти в Україну», — впевнений він.

Фото: Анна Стешенко юлія Тимошенко

Завершальним став виступ голови «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яка нагадала, що її «команда ніколи в житті не підтримувала подібних законопроєктів» (наприклад, щодо запровадження ринку землі — Ред.). Та ця угода, за словами Тимошенко, є «потужною» та для захисту національних інтересів.

Після цього нардепи конституційною більшістю голосів — 338 «за» зі всіх фракцій та груп — ратифікувала угоду.

Юлія Свириденко згодом у спілкуванні з журналістами в Раді анонсувала, що дві наступні угоди — про приватне партнерство та устав фонду (які деталізують ратифіковану рамкову), Україна та Штати планують фіналізувати вже наступного тижня. Та ці дві угоди не потребуватимуть голосування в парламенті.