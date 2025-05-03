​Зеленський сподівається, що угода із США про надра буде ратифікована в Раді

Президент Володимир Зеленський сподівається, що угода із США про надра буде ратифікована в Верховній Раді, адже в ній були усунуті пункти, що суперечили Конституції, а її умови - вигідні і для України, і для США.

Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає "Суспільне".

"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно... Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які - не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто - ні. Не можна грати у подвійну гру", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, парламент може розглянути ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин вже наступного тижня, 8 травня.

Напередодні уряд опублікував 12-сторінкову угоду про корисні копалини, підписану у Вашингтоні. Документ встановлює параметри співпраці, водночас деталі будуть прописані у наступних, технічних угодах, які не оприлюднювались. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?".