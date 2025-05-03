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Польща розпочала операцію з контролю повітряного простору над Балтійським морем

У регіоні триває також багатонаціональна військово-морська операція НАТО.

Польща розпочала операцію з контролю повітряного простору над Балтійським морем
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: polsatnews.pl

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про початок нової військової операції з посилення безпеки та контролю повітряного простору в Балтійському регіоні, передає PAP.

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 «Провокації Російської Федерації справді турбують усіх наших союзників у Балтійському морі та роблять посилення наших місій необхідним уже сьогодні», — зазначив міністр.

За його словами, операція стартувала цього тижня. Для її реалізації заділи додаткові ресурси, зокрема, літаки й вертольоти, що патрулюють північну частину Польщі. До регіону перекинули військові вертольоти з інших частин країни, зокрема, на кордон із Калінінградською областю РФ.

«Ми достатньо підготовлені, мобілізовані й організовані, щоб розпочати таку патрульну й стримувальну місію в дуже короткий термін», — заявив Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що операція є відповіддю на нещодавні порушення повітряного простору Польщі з боку російської авіації, а також інциденти, які стосуються союзників у Північній Європі та країнах Балтії.

У регіоні триває також багатонаціональна військово-морська операція НАТО «Балтійський страж», спрямована на захист критичної інфраструктури від диверсій. Окрім того, ВМС Польщі проводять операцію «Затока» з моніторингу й захисту польських об’єктів у Балтійському морі.

Водночас авіація НАТО здійснює постійне патрулювання неба над Литвою, Латвією та Естонією. У польській авіабазі в Мальборку наразі розміщені винищувачі Eurofighter з Великої Британії та шведські Gripen, які залучені до патрулювання поблизу кордону з Калінінградською областю.
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