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FT: Франція та Польща підпишуть оборонний пакт, сигналізуючи Путіну та Трампу

Лідери Еммануель Макрон та Дональд Туск мають намір підписати широкомасштабну угоду наступного тижня.

FT: Франція та Польща підпишуть оборонний пакт, сигналізуючи Путіну та Трампу
Фото: EPA/UPG

Франція та Польща мають намір підписати широкомасштабний договір, що охоплює оборонні та економічні питання, повідомляє Financial Times.

Це є останнім кроком європейських країн щодо поглиблення військових зв'язків перед обличчям агресії Росії та невизначеності щодо гарантій безпеки США.

Договір підпишуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 9 травня. Договір, який готувався роками, набув нового значення після спроб президента США Дональда Трампа “повернутися обличчям” до Росії та погроз відкликати американські гарантії, які десятиліттями підтримували європейську безпеку.

Оборонний пакт з'явився після того, як Туск нещодавно припустив, що Польща відкрита до вивчення шляхів прикриття під ядерною парасолькою Франції. Туск також говорив про розробку Польщею власних ядерних боєголовок для стримування Росії.

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Франція десятиліттями заявляла, що “життєво важливі інтереси”, які визначають використання атомної зброї, мають “європейський вимір”. 

Угода охоплюватиме широкий спектр тем і надасть Польщі аналогічний договір, який вже об'єднує Францію та її сусідів Німеччину, Італію та Іспанію. Франція також має вужчі оборонні договори з іншими країнами, такі як угода “Ланкастер-Хауса” з Великою Британією.

Туск заявив раніше цього тижня, що договір призведе до “дуже серйозного прискорення” економічної та військової безпеки на континенті.
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