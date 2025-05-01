The War Zone: США передали Україні списані F-16 для запчастин

Ці літаки не мають ключових компонентів — двигунів, радарів — і не можуть бути відновлені для польотів.

Непридатні до польотів винищувачі F-16, які зберігалися на базі Девіс-Монтан в Аризоні, передають Україні для підтримки європейських винищувачів. Цю інформацію підтвердили в Повітряних силах США, повідомляє видання The War Zone.

За даними ВПС, мова йде про «повністю непрацездатні F-16, що були зняті з експлуатації, не мають ключових компонентів — двигунів, радарів — і не можуть бути відновлені для польотів. Їх надають Україні виключно для розбору на запчастини».

Про передислокацію стало відомо після появи фотографій, на яких видно, як три частково розібрані F-16 без крил, хвостів, двигунів і носових обтікачів завантажують на український Ан-124 на аеродромі в Тусоні, Аризона. Дані з авіатрекерів підтвердили, що 26 квітня літак вилетів до польського аеропорту Жешув-Ясьонка — ключового логістичного хабу для передачі західної зброї Україні.

Ймовірно, йдеться про варіанти F-16 Block 15 ADF, які раніше використовувалися Нацгвардією США. Повітряні сили відмовилися надати точну кількість переданих літаків і їхні модифікації.

Раніше не виключалося, що літаки могли бути призначені Польщі, яка також експлуатує F-16, але у новішій версії Block 52+.