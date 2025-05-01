Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 1 травня 2025 року

Протягом дня росіяни атакували три райони Дніпропетровщини

Одна жінка отримала поранення.

Протягом дня 1 травня під ударом російської армії були три райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Найбільше атак пережила Нікопольщина. Агресор бив артилерією та FPV-дронами. Потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади”, - написав Лисав.

Внаслідок російської атаки постраждала 47-річна жінка, яка потрапила до лікарні в стані середньої тяжкості.

Обстрілом були пошкоджені 4 приватні оселі, 2 господарські споруди, газогін, загорівся дачний будинок, загинули 30 голів свійських тварин.

По Зеленодольській громаді Криворізького району армія РФ вдарила безпілотником, внаслідок чого понівечена інфраструктура, але люди вціліли.

По Миколаївській громаді на Синельниківщині росіяни вдарили дроном і зруйнували приватний будинок.