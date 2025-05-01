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​До 15 років ув’язнення засудили рецидивіста, який працював на РФ і коригував удари по Донеччині

Під час першого ув’язнення в Макіївці зловмисника завербував кадровий співробітник ФСБ.

​До 15 років ув’язнення засудили рецидивіста, який працював на РФ і коригував удари по Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

До 15 років позбавлення волі засудили агента ФСБ, який передавав ворогу координати для обстрілів Покровського напрямку на Донеччині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Як зазначили в СБУ, засуджений — 39-річний рецидивіст, який двічі був засуджений за розбій. Під час першого ув’язнення в колонії на тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ.

Після звільнення агент переїхав у Білозерськ Покровського району. Наприкінці 2024 року куратор із російської ФСБ доручив йому передати координати укріпрайонів, вогневих позицій та запасних командних пунктів Сил оборони.

Щоб зібрати дані, зрадник особисто обходив місцевість або спостерігав за переміщенням українських військових із вікна квартири, додали у спецслужбі.

У січні 2025 року агента затримали за місцем проживання. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
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