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У колишнього комбрига тероборони в Запоріжжі вилучили колекцію зброї на 750 тисяч грн

Військовий посадовець також незаконно забезпечив своїй дружині виплату майже 1 млн 200 тис. грн "бойових доплат". 

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд у Запоріжжі передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами колекцію зброї, вилучену під час слідчих дій у колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони. 

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

Орієнтовна вартість вилученого - майже 750 тисяч гривень.

Досудове розслідування встановило, що посадовець незаконно забезпечив своїй дружині виплату майже 1 млн 200 тис. грн бойових доплат. Він офіційно працевлаштував її до очолюваної бригади на посаду стрільця, організувавши виплати за нібито участь у бойових діях. 

Щоб обійти вимоги законодавства, подружжя формально розлучилось, однак продовжувало проживати разом.

Під час обшуків у них вилучили значна кількість колекційної зброї - три самозарядні карабіни, дві гвинтівки, самозарядний пістолет та помпову рушницю. Вся зброя наразі передана до АРМА.

Досудове розслідування завершується, матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення підозрюваним.
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