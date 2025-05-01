У колишнього комбрига тероборони в Запоріжжі вилучили колекцію зброї на 750 тисяч грн

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд у Запоріжжі передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами колекцію зброї, вилучену під час слідчих дій у колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Орієнтовна вартість вилученого - майже 750 тисяч гривень.

Досудове розслідування встановило, що посадовець незаконно забезпечив своїй дружині виплату майже 1 млн 200 тис. грн бойових доплат. Він офіційно працевлаштував її до очолюваної бригади на посаду стрільця, організувавши виплати за нібито участь у бойових діях.

Щоб обійти вимоги законодавства, подружжя формально розлучилось, однак продовжувало проживати разом.

Під час обшуків у них вилучили значна кількість колекційної зброї - три самозарядні карабіни, дві гвинтівки, самозарядний пістолет та помпову рушницю. Вся зброя наразі передана до АРМА.

Досудове розслідування завершується, матеріали кримінального провадження відкриті для ознайомлення підозрюваним.