Оборонні компанії Німеччини і США створять у ЄС центр із виробництва ракет і боєприпасів

Майбутній центр передового досвіду під керівництвом Rheinmetall буде базуватись у Німеччині.

підписання меморандуму між Lockheed Martin і Rheinmetall

Американська компанія Lockheed Martin та німецький оборонний концерн Rheinmetall підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розширення стратегічного партнерства у сфері виробництва ракет і боєприпасів.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Як повідомили в компаніях, майбутній центр передового досвіду під керівництвом Rheinmetall буде базуватись у Німеччині та охоплюватиме інші європейські країни. Його мета — зміцнення безпеки та оборонної незалежності Європи.

Реалізація проєкту потребує схвалення урядів США та Німеччини.

Lockheed Martin і Rheinmetall вже мають спільні ініціативи — зокрема, у 2023 році вони почали розробку реактивної системи залпового вогню GMARS. Уперше її представили влітку 2024 року на виставці Eurosatory в Парижі.

«Ми прагнемо створити сильне стратегічне партнерство, яке поєднає передові технології союзників і створить нові робочі місця в Європі та США», — наголосили в Lockheed Martin.

Rheinmetall — один із провідних світових виробників боєприпасів, наземних систем і оборонної електроніки. Нещодавно компанія розпочала будівництво заводу з виробництва частин фюзеляжу винищувача F-35 у місті Веце, що стало її кроком у сферу військової аерокосмічної промисловості.