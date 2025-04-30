Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Ліберали Марка Карні здобули перемогу на виборах у Канаді
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Джей Ді Венс: Україна не виграє війну
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
ГоловнаСвіт

Оборонні компанії Німеччини і США створять у ЄС центр із виробництва ракет і боєприпасів

Майбутній центр передового досвіду під керівництвом Rheinmetall буде базуватись у Німеччині.

Оборонні компанії Німеччини і США створять у ЄС центр із виробництва ракет і боєприпасів
підписання меморандуму між Lockheed Martin і Rheinmetall
Фото: Rheinmetall

Американська компанія Lockheed Martin та німецький оборонний концерн Rheinmetall підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розширення стратегічного партнерства у сфері виробництва ракет і боєприпасів.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Support LB.ua

Як повідомили в компаніях, майбутній центр передового досвіду під керівництвом Rheinmetall буде базуватись у Німеччині та охоплюватиме інші європейські країни. Його мета — зміцнення безпеки та оборонної незалежності Європи.

Реалізація проєкту потребує схвалення урядів США та Німеччини.

Lockheed Martin і Rheinmetall вже мають спільні ініціативи — зокрема, у 2023 році вони почали розробку реактивної системи залпового вогню GMARS. Уперше її представили влітку 2024 року на виставці Eurosatory в Парижі.

«Ми прагнемо створити сильне стратегічне партнерство, яке поєднає передові технології союзників і створить нові робочі місця в Європі та США», — наголосили в Lockheed Martin.

Rheinmetall — один із провідних світових виробників боєприпасів, наземних систем і оборонної електроніки. Нещодавно компанія розпочала будівництво заводу з виробництва частин фюзеляжу винищувача F-35 у місті Веце, що стало її кроком у сферу військової аерокосмічної промисловості.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies