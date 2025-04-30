The Times: Лондон прагне зібрати для України європейський контингент у 64 000, але досягнути цього буде важко

Велика Британія пропонує європейським країнам відправити до України військовий контингент чисельністю в 64 000 осіб, але їм буде важко зібрати навіть 25 000. Складність пов'язана з тим, що європейські армії недофінансовані і недостатньо укомплектовані, пише The Times із посиланням на джерела.

Командувач британської армії адмірал Тоні Радакін запитав своїх європейських колег, чи здатні вони зібрати 64 000 військових для відправки в Україну після укладання угоди про мир. На зустрічі цього місяця, за даними газети, він сказав, що Британія готова надати 10 000 людей.

"Проте, на наступних зустрічах європейські міністри оборони сказали, що не було «жодних шансів» досягнути цього числа, і що навіть 25 000 «будуть поштовхом для спільних зусиль», сказало обізнане з переговорами в Брюсселі джерело", – пише газета.

The Times зрозуміла, що міністри оборони висловили занепокоєння через амбітну мету Лондона сформувати військо в 64 000 осіб на зустрічі "коаліції охочих" 10 квітня. Обговорення продовжили в Брюсселі, де зустрічалася вже тісніша група міністрів оборони. Близькі союзники чітко висловили свої сумніви міністру оборони Британії Джону Гілі та зазначили, що з урахуванням ротації для війська в 64 000, яке б перебувало на місцях, потрібно загалом 256 000 людей.

Кажуть, що міністр оборони Литви Довіле Сакалієне сказала своїм колегам: "У Росії 800 000 [військовослужбовців]. Дозвольте мені сказати вам ось що: якщо ми не можемо зібрати навіть 64 000, це не виглядає слабкістю – це слабкість".

За даними медіа, поки що більш імовірним є варіант відправки військових тренерів Великої Британії та Франції до західної частини України, ніж надання Україні мультинаціональних сухопутних військ, які б захищали ключові міста та критичну інфраструктуру. Таким чином фокус в гарантіях безпеки для українців буде на відновленні і переозброєнні їхньої армії та захисті з повітря і моря. Якщо британські і французькі військові тренери відправлять до України, то ці країни виконають обіцянку розмістити іноземні сили. Але при цьому ці сили перебуватимуть вдалині від лінії зіткнення, не охоронятимуть ключові об'єкти і не захищатимуть військових України.

Один із учасників обговорень повідомив, що простішим виглядає відправка іноземних спецпризначенців на конкретні завдання, що не вимагало б схвалення парламентами. Також, за даними джерел, Естонія і Фінляндія висловили занепокоєння, що будь-яка відправка їхніх військ за кордон послабить їхні власні кордони. А Іспанія, Польща та Італія дали зрозуміти, що їхні військові участі в місії в Україні не братимуть. Франція, за словами співрозмовників, готова надати таке ж число військовослужбовців, як і Велика Британія: від 5000 до 10 000.

Друге джерело повідомило, що проти відправки наземних військ виступили Фінляндія і Німеччина.

Іноземний контингент в Україні