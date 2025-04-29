Франція посилює боротьбу з наркоторгівлею

Французький парламент 29 квітня схвалив новий масштабний закон про боротьбу з наркотиками, який надає державі жорсткіші інструменти для протидії організованій наркозлочинності на тлі зростання імпорту південноамериканського кокаїну в Європу, передає Reuters.

Закон передбачає створення національної прокуратури з боротьби з організованою злочинністю, ізоляцію ватажків наркокартелів у в’язницях, щоб вони не могли керувати мережами з-за ґрат, а також можливість закривати підприємства, які використовують для відмивання наркотичних коштів.

Окрім того, закон розширює використання злочинців, які надають слідству інформацію про свої мережі в обмін на пом’якшення покарання. Держава також зможе конфісковувати активи, якщо їхнє законне походження не буде доведене.

Законопроєкт ґрунтується на звіті Сенату 2024 року, в якому наголошувалося, що Франція досягла «переломного моменту» через масштаби наркотрафіку. Під час парламентських дебатів депутати, утім, відхилили положення про створення для поліції несанкціонованого віддаленого доступу до зашифрованих месенджерів, таких як WhatsApp і Signal.

«Країни Європи, такі як Нідерланди й Бельгія, вже зазнають атак. Усі держави з великими портами, зокрема Франція, потерпають від цього лиха, яке стрімко зростає. Нам потрібно оновлювати законодавство, щоб протистояти йому», — заявив центристський депутат Сільвен Майяр.

Новий закон ухвалили на тлі серії нападів на французькі в’язниці. За словами уряду, це реакція злочинців на спроби ускладнити їм умови у тюрмах. У понеділок, 28 квітня, за підозрою в організації нападів затримали щонайменше 25 осіб за звинуваченням у тероризмі.

Рекордні обсяги постачання кокаїну в Європу призвели до сплеску насильства і розширення злочинних угруповань із традиційних центрів, таких як Марсель, до менших міст, які раніше не стикалися з наркозлочинністю.

Паралельно зростання злочинності сприяє підтримці ультраправої партії «Національне об’єднання» та загальному зсуву французької політики вправо.