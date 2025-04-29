Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості між країнами.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що він у вівторок окремо поговорив з прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шебазом Шаріфом та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.
Як зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік, Гутерреш "висловив глибоке занепокоєння" зростанням напруженості між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникнути конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків.
"Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль щодо деескалації", – заявив речник.
Що відбувається
- Нещодавно у регіоні Кашмір у Індії унаслідок нападу загинули 26 людей. Індія заявила, що двоє із трьох нападників були пакистанцями. Пакистан заперечує будь-яку причетність до цього і закликав до нейтрального розслідування.
- Делі та Ісламабад вжили низку заходів один проти одного після нападу в Кашмірі. Індія призупинила дію Договору про води Інду – важливої угоди про спільне використання річки. Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.
- Також почастішали обстріли вздовж 740-кілометрового фактичного кордону, що розділяє індійську та пакистанську частини Кашміру.
- Індія, де більшість населення складають індуїсти, звинувачує Ісламський Пакистан у фінансуванні та заохоченні бойових дій у Кашмірі - регіоні, на який обидві країни претендують повністю, але частково керують.
- Гімалайський регіон був розділений після незалежності Індії від Великобританії, поділу та створення Пакистану в 1947 році. Кашмір залишається однією з найбільш мілітаризованих зон світу, у регіоні дислоковано близько 500 000 індійських військових.