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Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості

Він запропонував свої послуги для підтримки зусиль щодо деескалації.

Генсек ООН провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш
Фото: ЕРА/UPG

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш провів переговори з Пакистаном та Індією через зростання напруженості між країнами. 

Про це пише Reuters. 

Зазначається, що він у вівторок окремо поговорив з прем'єр-міністром Пакистану Мухаммадом Шебазом Шаріфом та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Як зазначив речник ООН Стефан Дюжаррік, Гутерреш "висловив глибоке занепокоєння" зростанням напруженості між Індією та Пакистаном і наголосив на необхідності уникнути конфронтації, яка може призвести до трагічних наслідків. 

"Він запропонував свої добрі послуги для підтримки зусиль щодо деескалації", – заявив речник.

Що відбувається 

  • Нещодавно у регіоні Кашмір у Індії унаслідок нападу загинули 26 людей. Індія заявила, що двоє із трьох нападників були пакистанцями. Пакистан заперечує будь-яку причетність до цього і закликав до нейтрального розслідування. 
  • Делі та Ісламабад вжили низку заходів один проти одного після нападу в Кашмірі. Індія призупинила дію Договору про води Інду – важливої угоди про спільне використання річки. Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній.
  • Також почастішали обстріли вздовж 740-кілометрового фактичного кордону, що розділяє індійську та пакистанську частини Кашміру.
  • Індія, де більшість населення складають індуїсти, звинувачує Ісламський Пакистан у фінансуванні та заохоченні бойових дій у Кашмірі - регіоні, на який обидві країни претендують повністю, але частково керують. 
  • Гімалайський регіон був розділений після незалежності Індії від Великобританії, поділу та створення Пакистану в 1947 році. Кашмір залишається однією з найбільш мілітаризованих зон світу, у регіоні дислоковано близько 500 000 індійських військових.
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