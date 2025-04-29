​Трамп відзначить 100 днів перебування на посаді промовою у Мічигані

Президент США Дональд Трамп відзначить свій 100-й день на посаді промовою у штаті Мічиган.
Про це пише The Guardian.
Очікується, що американський президент розпочне свою промову о 18:00 за місцевим часом.
Він відвідає авіабазу Національної гвардії Селфрідж, де він звернеться до гвардійців.
- Раніше у соцмережі Х Дональд Трамп оцінив свої перші 100 днів на посаді другого президентства як "історичні".
- Він сказав, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередніми урядами", і продовжуватиме працювати над наймом найкращих фахівців, які допоможуть "вступити в Золотий вік нашої країни".
- У березні пресслужба Білого дому опублікувала "50 перемог Трампа за 50 днів". Зокрема, там назвали перемогою очільника Штатів те, що він "посадив Росію та Україну за стіл переговорів".
- Конгресмен-демократ Шрі Танедар представив сім статей імпічменту проти Трампа. Причиною такого кроку він назвав "масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права".