​Трамп відзначить 100 днів перебування на посаді промовою у Мічигані

Президент США Дональд Трамп відзначить свій 100-й день на посаді промовою у штаті Мічиган.

Про це пише The Guardian.

Очікується, що американський президент розпочне свою промову о 18:00 за місцевим часом.

Він відвідає авіабазу Національної гвардії Селфрідж, де він звернеться до гвардійців.