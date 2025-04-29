Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
ГоловнаСвіт

​Трамп відзначить 100 днів перебування на посаді промовою у Мічигані

Американський президент відвідає військову авіабазу. 

​Трамп відзначить 100 днів перебування на посаді промовою у Мічигані
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відзначить свій 100-й день на посаді промовою у штаті Мічиган.

Про це пише The Guardian.

Очікується, що американський президент розпочне свою промову о 18:00 за місцевим часом. 

Він відвідає авіабазу Національної гвардії Селфрідж, де він звернеться до гвардійців.

  • Раніше у соцмережі Х Дональд Трамп оцінив свої перші 100 днів на посаді другого президентства як "історичні". 
  • Він сказав, що його адміністрація "побила всі рекорди, встановлені попередніми урядами", і продовжуватиме працювати над наймом найкращих фахівців, які допоможуть "вступити в Золотий вік нашої країни". 
  • У березні пресслужба Білого дому опублікувала "50 перемог Трампа за 50 днів". Зокрема, там назвали перемогою очільника Штатів те, що він "посадив Росію та Україну за стіл переговорів".
  • Конгресмен-демократ Шрі Танедар представив сім статей імпічменту проти Трампа. Причиною такого кроку він назвав "масштабне зловживання владою, кричущі порушення Конституції та акти тиранії, які підривають американську демократію і загрожують верховенству права".
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies