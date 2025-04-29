Прем’єр Португалії анонсував аудит після масштабного відключення електроенергії в країні

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру назвав масове відключення електроенергії «серйозною, безпрецедентною і неочікуваною» подією та анонсував аудит, аби встановити причини аварії, передає Sic Noticias.

Монтенегру повідомив, що електропостачання для 6,4 мільйона споживачів відновлене повністю, система працює в автономному режимі й базується на національному виробництві.

Водночас глава уряду визнав, що залишаються обмеження у водопостачанні, а транспортна система — зокрема, залізниця та аеропорти — відновлюють роботу поступово. Найбільше потребує відновлення аеропорт імені Умберту Дельгаду в Лісабоні.

Уряд Португалії ухвалив звернення до Агентства з енергетичного співробітництва ЄС із проханням провести незалежний аудит для встановлення причин аварії, які наразі невідомі. Прем’єр підкреслив, що проблеми не виникли на території Португалії.

На засіданні надзвичайного Кабінету міністрів уряд ухвалив створення незалежної технічної комісії зі семи експертів, яка оцінить ефективність реагування та відновлення критичної інфраструктури. До її складу увійдуть фахівці з енергетики, мереж, зв’язку, цивільного захисту, охорони здоров’я, а також троє представників, яких призначить парламент.