У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
На чотирьох ортопедів — три різні думки. Історія однієї травми коліна, яка насправді про всіх нас
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Франція і Німеччина прагнуть замінити РСЗВ американського виробництва
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
ГоловнаСвіт

Прем’єр Португалії анонсував аудит після масштабного відключення електроенергії в країні

Встановлюватимуть причини аварії.

Прем’єр Португалії анонсував аудит після масштабного відключення електроенергії в країні
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру назвав масове відключення електроенергії «серйозною, безпрецедентною і неочікуваною» подією та анонсував аудит, аби встановити причини аварії, передає Sic Noticias.

Монтенегру повідомив, що електропостачання для 6,4 мільйона споживачів відновлене повністю, система працює в автономному режимі й базується на національному виробництві.

Support LB.ua

Водночас глава уряду визнав, що залишаються обмеження у водопостачанні, а транспортна система — зокрема, залізниця та аеропорти — відновлюють роботу поступово. Найбільше потребує відновлення аеропорт імені Умберту Дельгаду в Лісабоні.

Уряд Португалії ухвалив звернення до Агентства з енергетичного співробітництва ЄС із проханням провести незалежний аудит для встановлення причин аварії, які наразі невідомі. Прем’єр підкреслив, що проблеми не виникли на території Португалії.

На засіданні надзвичайного Кабінету міністрів уряд ухвалив створення незалежної технічної комісії зі семи експертів, яка оцінить ефективність реагування та відновлення критичної інфраструктури. До її складу увійдуть фахівці з енергетики, мереж, зв’язку, цивільного захисту, охорони здоров’я, а також троє представників, яких призначить парламент.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies