Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи

Україна має великий досвід у таких ситуаціях, і готова допомагати друзям у важкі часи.

Міністр закордонних справ України запропонував постраждалим від сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі країнам допомогу.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі”, - повідомив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна має великий досвід у таких ситуаціях, і готова допомагати друзям у важкі часи.

Андрій Сибіга уточнив, що українські дипломати вже зв'язалися з урядами трьох країн та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.