Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи

Міністр закордонних справ України запропонував постраждалим від сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі країнам допомогу.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
“Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі”, - повідомив Андрій Сибіга.
Він наголосив, що Україна має великий досвід у таких ситуаціях, і готова допомагати друзям у важкі часи.
Андрій Сибіга уточнив, що українські дипломати вже зв'язалися з урядами трьох країн та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті.
- У великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта перебуває на зв’язку з прем’єр-міністрами Португалії та Іспанії Луїшем Монтенегру та Педро Санчесом щодо перебоїв із електрикою і не вбачає ознак хакерської атаки.