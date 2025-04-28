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Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи

Україна має великий досвід у таких ситуаціях, і готова допомагати друзям у важкі часи.

Україна запропонувала Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні енергетичної кризи
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України запропонував постраждалим від сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі країнам допомогу.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

“Щойно зв'язався зі своїми колегами з Іспанії, Португалії та Франції, щоб запропонувати допомогу України після сьогоднішніх відключень електроенергії в Європі”, - повідомив Андрій Сибіга.

Він наголосив, що Україна має великий досвід у таких ситуаціях, і готова допомагати друзям у важкі часи.

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Андрій Сибіга уточнив, що українські дипломати вже зв'язалися з урядами трьох країн та очікують на перелік конкретних дій, які можуть бути вжиті. 

  • У великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.
  • Президент Європейської ради Антоніу Кошта перебуває на зв’язку з прем’єр-міністрами Португалії та Іспанії Луїшем Монтенегру та Педро Санчесом щодо перебоїв із електрикою і не вбачає ознак хакерської атаки.
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