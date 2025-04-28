У Франції заарештували щонайменше 25 підозрюваних у нападах на в'язниці

Протягом п'яти окремих ночей щонайменше 10 французьких в'язниць були атаковані з використанням автоматичної зброї та пожеж.

Щонайменше 25 підозрюваних заарештували сьогодні за обвинуваченнями у тероризмі, пов'язаними з серією нападів на французькі в'язниці на початку квітня.

Про це повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції (PNAT), пише Reuters.

Спочатку 22 особи були заарештовані рано вранці, а трьох затримали пізніше.

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен, який очолив боротьбу за посилення умов утримання у в'язницях для деяких найнебезпечніших ув'язнених Франції, схвалив арешти.

У PNAT повідомили, що протягом п'яти окремих ночей щонайменше 10 французьких в'язниць були атаковані з використанням автоматичної зброї, пожеж та таємничого тегу: “DDPF” або “Права французьких в'язнів”. Недовговічна група в Telegram з такою ж назвою також потрапила під пильну увагу поліції.

Дарманен та міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретальло заявили, що наркоторговці, обурені спробами уряду розправитися з гангстерами, які керують своїми імперіями з-за ґрат, найімовірніше, несуть відповідальність за напади.

Прокурори заявили, що у розслідуванні їй допомагає відділ боротьби з організованою злочинністю JUNALCO прокуратури Парижа.