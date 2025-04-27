Ультраправий Барделла балотуватиметься на посаду президента Франції, якщо Ле Пен це остаточно заборонять

Лідер ультраправої французької партії “Національний альянс” Джордан Барделла заявив, що балотуватиметься на пост президента на виборах 2027 року, якщо Марін Ле Пен не візьме участі в виборах, пише Bloomberg.

“Немає жодної двозначності в тому, що Марін Ле Пен ‒ моя кандидатка, і якби їй завтра не дозволили балотуватися, я думаю, що зможу сказати вам, що я буду цією кандидаткою. Я не можу бути чіткішим”, ‒ сказав Барделла в інтерв'ю газеті Le Parisien.

Це найчіткіша ознака того, що 29-річний політик завив про можливе висування кандидатури, після того, як раніше ухилявся від питань щодо можливої участі в виборах.

Ле Пен, давнє обличчя французьких ультраправих, зазнала величезного політичного удару в березні, коли Паризький кримінальний суд визнав її винною у зловживанні коштами, виділеними на оплату праці помічників, коли вона була членом Європейського парламенту. Триразову кандидатку в президенти визнали винною у розкраданні та заборонили балотуватися на п'ять років, що, очевидно, зруйнувало її надії замінити президента Еммануеля Макрона, коли його термін закінчиться через два роки.

Ле Пен подала апеляцію, її політичні амбіції зросли після того, як Паризький апеляційний суд заявив, що він має мати змогу винести рішення щодо оскарження її обвинувального вироку та заборони на виборах до літа наступного року — набагато швидше, ніж очікувалося.

Якщо апеляційний суд винесе рішення на користь Ле Пен або скаже, що заборона не повинна застосовуватися негайно, це буде саме час для неї балотуватися на президентських виборах 2027 року.

Протеже Ле Пен допоміг наблизити партію “Національне об’єднання” до влади ближче, ніж будь-коли раніше, після того, як вона перемогла центристський альянс Макрона та стала найбільшою партією у французькому парламенті минулого року. Скоординовані маневри між основними партіями завадили їй отримати більшість. Нещодавнє опитування показало, що політична сила є лідером на президентських виборах 2027 року.