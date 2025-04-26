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Макрон відмовився від дипломатичних зустрічей у Римі під час похорону папи Франциска

Переговорів з Дональдом Трампом чи Володимиром Зеленським у планах політика немає.

Макрон відмовився від дипломатичних зустрічей у Римі під час похорону папи Франциска
Емманюель Макрон біля труни Папи Римського Франциска
Фото: EPA/UPG

Єлисейський палац заявив про відсутність домовленостей щодо проведення президентом Франції Емманюелем Макроном будь-яких дипломатичних зустрічей під час візиту до Рима.

Як пише Le Figaro, очільник французької держави став одним із шести десятків світових лідерів, які висловили бажання особисто взяти участь у чині похорону померлого Папи Римського Франциска. Макрон прибув до столиці Італії у п'ятницю у супроводі дружини та міністрів та вже встиг віддати останню шану понтифіку у Ватикані. 

"У період роздумів та скорботи президент не проведе жодної дипломатичної зустрічі у кулуарах заходів щодо похорону Його Святості" - офіційно повідомили в офісі Макрона. Таким чином президент не скористається нагодою поспілкуватися із Дональдом Трампом, який здійснить свій перший закордонний візит після повернення до Білого дому саме у Рим. Так само Макрон не планує говорити з Президентом України Володимиром Зеленським.

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