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Китай розглядає можливість скасування 125% мита на окремі товари зі США

Йдетсья про медичне обладнання, промислові хімікати.

Китай розглядає можливість скасування 125% мита на окремі товари зі США
прапори США і Китаю
Фото: EPA/UPG

Уряд Китаю розглядає можливість призупинення дії 125-відсоткового мита на окремі види імпорту зі США, передає Bloomberg.

Влада розглядає можливість скасування додаткових зборів на медичне обладнання та деякі промислові хімікати. Чиновники також обговорюють скасування тарифу на оренду літаків. Як і багато авіакомпаній, китайські перевізники не володіють усіма своїми літаками і сплачують лізингові збори стороннім фірмам за використання частини повітряних суден — платежі, які стали б фінансово руйнівними з додатковим тарифом.

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Можливість звільнення окремих товарів від мита посилила оптимізм інвесторів, що призвело до зростання акцій в Азії та компенсації втрат юаня.

Винятки, які розглядає Китай, відображають аналогічні кроки з боку США, які виключили електроніку зі свого 145% тарифу на китайський імпорт на початку цього місяця. 

У той час як США імпортують з Китаю набагато більше, ніж навпаки, дії Пекіна висвітлюють ті сфери його економіки, які все ще залежать від товарів із США. Китай є найбільшим у світі виробником пластмас, але деякі з його заводів залежать від етану, який переважно імпортується зі США. А китайські лікарні покладаються на передове медичне обладнання, таке як магнітно-резонансні томографи та ультразвукові апарати, що виробляють американські фірми, наприклад GE Healthcare Technologies Inc.

Список винятків все ще перебуває на стадії розробки, і обговорення можуть не просунутися. Компанії з уразливих секторів отримали від влади запит на надання митних кодів товарів США, які необхідно звільнити від нових тарифів. 

Китайське видання Caijing у п'ятницю повідомило, посилаючись на анонімні джерела, що Пекін також готується скасувати додаткові мита щонайменше на вісім видів продукції, пов'язаної з напівпровідниками. Ці категорії поки не включають чіпи пам'яті, повідомило видання, що може стати потенційним ударом по Micron Technology - третьому у світі виробнику чіпів пам'яті.

  • Днями стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа може знизити мита на імпорт товарів з Китаю перед початком перемовин із Пекіном. Розглядається зниження тарифів із 145% до 50–65%. Джерело видання уточнило, що рішення не буде ухвалене в односторонньому порядку.
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