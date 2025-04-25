Данія викрила російську кампанію з дезінформації щодо Гренландії

Розвідка Данії раніше застерігала про зростання дезінформації у зв’язку з виборами на острові.

Росія намагалася посіяти розбрат між США та Данією, поширюючи фейкову інформацію про Гренландію, передає Bloomberg.

Служба військової розвідки Данії повідомила, що афілійована з урядом Росії мережа опублікувала вигадану історію про те, що данський депутат нібито просив Москву втрутитися, аби завадити приєднанню Гренландії до США.

Операція відбулася в січні на тлі дипломатичної напруги між Копенгагеном і Вашингтоном після того, як Дональд Трамп заявив про намір «на 100%» отримати контроль над Гренландією.

Розвідка Данії у лютому застерігала про зростання дезінформації у зв’язку з виборами на острові, але пізніше підтвердила, що голосування відбулося без системного втручання іноземних спецслужб.