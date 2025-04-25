Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСвіт

Данія викрила російську кампанію з дезінформації щодо Гренландії

Розвідка Данії раніше застерігала про зростання дезінформації у зв’язку з виборами на острові.

Данія викрила російську кампанію з дезінформації щодо Гренландії
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Росія намагалася посіяти розбрат між США та Данією, поширюючи фейкову інформацію про Гренландію, передає Bloomberg.

Служба військової розвідки Данії повідомила, що афілійована з урядом Росії мережа опублікувала вигадану історію про те, що данський депутат нібито просив Москву втрутитися, аби завадити приєднанню Гренландії до США.

Support LB.ua

Операція відбулася в січні на тлі дипломатичної напруги між Копенгагеном і Вашингтоном після того, як Дональд Трамп заявив про намір «на 100%» отримати контроль над Гренландією.

Розвідка Данії у лютому застерігала про зростання дезінформації у зв’язку з виборами на острові, але пізніше підтвердила, що голосування відбулося без системного втручання іноземних спецслужб.

  • NYT писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розробила план взяття під контроль Гренландії. Цей план передбачає роботу з настроями мешканців острова, а не застосування сили з боку США. Втім, силовий сценарій захоплення Гренландії ніколи серйозно не розглядали.
  • Тим часом полковник С'юзан Маєрс, яка командує базою космічних сил США у Гренландії, була позбавлена посади після того, як у ЗМІ потрапили фрагменти її листування щодо віцепрезидента США Джей Ді Венса.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies