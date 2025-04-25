Андрющенко: РФ запустила через тимчасово окупавані території до Криму контейнерний потяг

Росія запустила до Криму через окуповані території перший контейнерний потяг. Він вирушив зі Свердловської залізниці і прибув до Севастополя менш ніж за п'ять днів.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"На жаль, маємо перший офіційно підтверджений та верифікований росіянами (а після них вже ICW) факт повноцінного запуску залізничного сполучення до Криму через тимчасово окуповані території. Перший контейнерний потяг прибув до Севастополя. 3000 км менш ніж за 5 днів", — йдеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, потяг вирушив зі Свердловської залізниці та прослідував через Донецьк, Волноваху, Розівку та Мелітополь — по повністю окупованому сухопутному коридору, з’єднуючи захоплені території з Кримом. Кінцева точка — порт Севастополя, де вантажі перевантажують на морські судна.

За словами Андрющенка, підготовка до запуску потяга тривала з лютого. Тобто з того моменту, як росіяни закінчили ремонт ділянки Волноваха - Розівка, про що повідомлялося 21 лютого.

Тепер вже йдеться про розгортання постійних маршрутів із глибини Росії (Куйбишевська, Північна, Горьківська, Октябрська залізниці), залізниці окупованих територій до азовських та кримських портів.

Андрющенко наголошує, що це не одноразова операція — окупанти говорять про регулярні контейнерні перевезення і підключення до загальноросійських інформаційних систем та документообігу, що означає спробу системної інтеграції Криму та тимчасово окупованих територій у логістику РФ.

Фото: Петро Андрющенко

Також він додав, що росіяни підключили окуповані території до автоматизованої системи продажу електронних квитків на поїзди далекого сполучення по всій РФ.

"Факт проходження потяга через Донецьк, Волноваху, Розівку та Мелітополь демонструє повноцінне задіяння окупованих територій у воєнно-логістичну інфраструктуру РФ. Це вже більш, аніж серйозний сигнал для української безпеки та економіки. А включення окупованих регіонів у єдину інфраструктуру РФ чудово демонструє справжні плани Росії в прагненні миру", — додає Андрющенко.